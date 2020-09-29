Киев, , 08:33 — REGNUM В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины рассказали о том, какие меры были предприняты для расследования авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи подробно осмотрели место трагедии и останки погибших, взяли образцы почвы и горюче-смазочных материалов, изъяли документацию, касающуюся организации полёта и технического состояния самолёта, сказано в сообщении.

Были назначены 26 судебно-медицинских и 25 генетико-молекулярных экспертиз, допрошены более 40 человек, поданы семь ходатайств об аресте вещей и документов, изъятых в ходе осмотров, рассказали в пресс-службе ГБР.

«После проведения всех экспертиз по идентификации погибших их тела вернут родственникам в кратчайшие сроки. Ход расследования находится на особом контроле руководства Государственного бюро расследований», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал как можно скорее выплатить компенсации семьям погибших в авиакатастрофе. По данным главы правительства Украины, размер компенсаций составит 1,5 млн гривен или примерно $53 тыс.

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