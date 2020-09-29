Грозный, , 08:36 — REGNUM Контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора, призванных не допустить распространения коронавирусной инфекции, усилен в Чечне. Такое поручение отдал глава Чечни Рамзан Кадыров, следует из сообщения, опубликованного 29 сентября на его странице в соцсети «ВКонтакте».

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"Несмотря на благоприятную ситуацию, нужно строго соблюдать меры предосторожности — от социальной дистанции до ношения масок», — отметил глава региона.

Кадыров подчеркнул, что санитарные меры особенно нужны на торжествах и похоронах, других массовых мероприятиях. Усилить контроль за соблюдением санитарных требований он поручил руководителю оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, председателю парламента Чечни Магомеду Даудову.

Чеченский лидер сообщил также, что идёт работа по подготовке населения к вакцинации. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем. В республике на текущий момент коронавирус выявлен у 527 человек. Коллективный иммунитет сформировался у 37,8% населения.

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