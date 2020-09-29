Грозный, , 08:24 — REGNUM В Чечне сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу на уровне 37,8%. При этом данные цифры могут быть выше, так как не все жители прошли тестирование, а ряд из них переболел, даже не подозревая об этом. Об этом сообщил 28 сентября глава республики Рамзан Кадыров по итогам заседания оперативного штаба.

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«Специалисты минздрава уверены, что фактический показатель выше почти в два раза. Не секрет, что немалая часть людей столкнулась с вирусом и переболела в легкой или в бессимптомной форме», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Кадырова, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в Чечне находится под полным контролем, «система здравоохранения и все профильные службы готовы к разным вариантам развития событий».

Стоит отметить, что в Чечне отмечается наименьший в России прирост числа новых носителей коронавируса. Ежедневно в республике выявляют от четырех до восьми пациентов с диагнозом COVID-19, в то время, как в других субъектах СКФО, в частности, прирост составляет от 30 до 140 человек.