Бразилиа, , 08:22 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 13 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 сентября сообщает минздрав страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 13 155 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 4 745 464.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 317 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 142 058.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 084 182 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 14 318 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.