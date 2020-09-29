Махачкала, , 08:25 — REGNUM Сотрудник колонии в пригороде Махачкалы, откуда сбежали шестеро заключенных, стал фигурантом уголовного дела. Ему предъявлено обвинение в превышении полномочий, сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности. В рамках расследования следствием задержан мастер производственного участка №1 центра трудовой адаптации осужденных указанной колонии, на подконтрольной территории которого и был сделан подкоп. Его действия квалифицированы по статье о превышении должностных полномочий, и ему предъявлено обвинение. Дело передано отделу по расследованию особо важных дел следственного управления.

В СК добавили, что в настоящее время продолжается работа по установлению других виновных должностных лиц колонии для привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, ночью 22 сентября шестеро осужденных сбежали из исправительной колонии строгого режима в поселке Шамхал через подкоп на территории производственного цеха. Известно, что двое из беглецов отбывали наказание за убийство, остальные — за незаконный оборот наркотиков. За информацию, которая поможет разыскать преступников, власти Дагестана назначили награду в размере до 1 млн рублей.

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