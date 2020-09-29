Буэнос-Айрес, , 08:17 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 11 тыс. случаев новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 сентября сообщает минздрав страны.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 11 807 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 723 123.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Аргентине на сегодняшний день достигло 16 113.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 576 715 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки был выявлен 8841 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.