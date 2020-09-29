Ханты-Мансийск, , 08:11 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 143 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 151 случай.

Основные очаги заражения на 29 сентября: Ханты-Мансийск — 51 положительный тест; Сургут — 26; Нижневартовск — 15.

Всего с начала пандемии в Югре на 29 сентября зарегистрировано 22 372 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 21 065 человек, 186 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 29 сентября составляет 1,14. Наличие свободного коечного фонда в регионе с учётом запланированных к развертыванию — 51,14%.