Нью-Йорк, США, , 08:11 — REGNUM Мир достиг «ужасающей вехи», после того как число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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«Мир достиг ужасающей вехи: пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн людей», — сказал он в своем видеообращении.

Он уточнил, что это «ошеломляющее число», а человечество должно учиться на своих ошибках.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено 33,3 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 001 646 человек. Выздоровели — 23,15 млн.

На первом месте по числу выявленных случаев заражения находятся США — 7,1 млн. Далее идут Индия (6,1 млн), Бразилия (4,7 млн), Россия (1,1 млн) и Колумбия (818 тыс.).

Отметим, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», несмотря на сопротивления недоброжелателей. В основе препарата — аденовирус (группа ОРВИ) человека, вызывающий небольшую простуду, с которой человечество уживается не одну сотню лет.