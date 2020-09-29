Казань, , 08:19 — REGNUM Новый проектный офис «Центр управления регионом» появился в Татарии еще летом текущего года. Он был организован на базе информационной системы «Народный контроль» с использованием цифровой платформы обратной связи. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Рустам Минниханов.

Центры управления регионами созданы в субъектах по поручению президента РФ Владимира Путина. Их основная задача — совершенствование применения информационных технологий при обработке обращений граждан.

Система «Народный контроль» работает в Татарии с 2012 года. За время ее существования в ней было опубликовано более 290 тыс. заявок, из них свыше половины решены положительно.

Куратором центра назначен руководитель аппарата главы РТ Асгат Сафаров. Обязанности председателя предложили принять уполномоченному по правам человека в РТ Сарие Сабурской.

ИА REGNUM ранее сообщало, к уполномоченному по правам человека в Татарии за 2019 год поступило 4713 обращений, что на 992 сообщений больше показателя 2018 года. Из общего числа обращений 2091 — в устной форме, 2622 — в виде документа. Кроме этого, 541 сообщение получено системой ГЛОНАСС, 345 — через соцсети, через государственную информационную систему РТ «Народный контроль» пришло 77 162 уведомления.

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