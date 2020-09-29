Кемерово, , 08:10 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшие сутки выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Новокузнецк — 38, Прокопьевск — 30, Киселевск — 16, Междуреченск — 14, Ленинск-Кузнецкий — 12, Кемерово — девять, Осинники — шесть, Ленинск-Кузнецкий МО — шесть, Анжеро-Судженск — пять, Белово — пять, Тяжинский МО — пять, Новокузнецкий МР — три, Полысаево — два, Кемеровский МО — два, Яйский МО — два, Прокопьевский МР — один», — уточняет оперштаб.

За это же время 84 пациента выздоровели, один человек скончался. Всего в Кузбассе выявлено 9842 случаев заражения коронавирусом, 7009 человек вылечились, 107 скончались. Отметим, что по данным на утро 28 сентября в Кемеровской области за сутки было выявлено 153 случая заражения коронавирусной инфекцией.