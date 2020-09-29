Оренбург, , 08:08 — REGNUM В Оренбургской области сотрудники скорой помощи очень перегружены вызовами, которые делают жители, желающие, чтобы у них взяли мазок на коронавирус. При этом у бригад совершенно иная задача — оказание экстренной помощи. Об этом сообщила вице-губернатор, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова во время прямого эфира в Instagram.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам главы минздрава, каждый четвертый вызов медиков скорой помощи связан с просьбой взять анализ на новый коронавирус. Для взятия анализов есть поликлиники, где имеется вся необходимая материальная база. Министр призвала население вызывать «скоровиков» только по показаниям.

«Служба здравоохранения сегодня работает с существенной перегрузкой. Не буду этого скрывать. Мы открываем все новые и новые мощности стационарные. Задействуем всё большее количество стационаров, которые отвлекаем от другой работы», — сказала Савинова.

Она подчеркнула, что это никак не сказывается на неотложной госпитализации пациентов с серьёзными заболеваниями. Однако регион будет вынужден сокращать плановую госпитализацию для того, чтобы справиться с большим потоком больных с пневмониями.

Напомним, с конца марта (на 28 сентября) в Оренбуржье выявлено 12 642 случая заражения коронавирусом. В COVID-центрах находятся 1011 человек, из них 133 — в тяжелом состоянии.