Владивосток, , 08:10 — REGNUM Тест на коронавирус председателя думы Владивостока Андрея Брика показал положительный результат. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе думы.

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"Тест на коронавирус, который сделал председатель думы города Владивостока Андрей Брик, дал положительный результат», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также там указали, число случаев заражения SARS-CoV-2 в России и в мире после летнего спада вновь начало расти.

При этом уточняется, что аппарат думы города в результате этого перешел на удаленный формат работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Приморском крае было выявлено 69 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 11 609.