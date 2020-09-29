Тбилиси, , 08:13 — REGNUM Смягчение в Грузии протокола лечения от COVID-19, введенное 28 сентября министерством здравоохранения страны, позволит в Аджарии сразу выписать более 400 пациентов. Об этом на брифинге объявил председатель правительства автономной республики Торнике Рижвадзе.

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«Было принято решение в связи с ковид-статусом по критериям выздоровления, — сказал Рижвадзе. — У нас будет более 400 выздоровевших, которых выпишут из ковид-гостиниц и клиник».

По новому протоколу лечения, принятому в Грузии, пациент, у которого обнаружили COVID-19, считается выздоровевшим через 12 дней, если у него не наблюдаются признаки болезни. Повторно сдавать тест на коронавирус теперь не потребуется.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 28 сентября, в Грузии за время пандемии выявили 5552 носителя коронавируса. Из них 2054 победили эту инфекцию.

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