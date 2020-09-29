Нью-Дели, , 07:55 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 70 589 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По его данным, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на индийской территории достигло 6 145 291. Также за 28 сентября в Индии от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 776 пациентов. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-10 в стране достигло 96 318.

Уже 5 101 397 пациентов в Индии выписались из больниц с выздоровлением. В настоящее время на территории республики числится 947 576 активных случаев заболевания COVID-19.