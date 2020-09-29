Токио, , 07:53 — REGNUM SEGA опубликовала системные требования ПК-версии игры Yakuza: Like A Dragon. Об этом 29 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Игру можно будет запустить на ПК с процессором Intel Core i5−3470 (или AMD FX-8350), 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce GTX 660 (или AMD Radeon HD 7870) с 2 гигабайтами видеопамяти.

Что касается рекомендаций разработчиков, то они предлагают играть на компьютере, оборудованном Intel Core i7−6700 (или AMD Ryzen 5 1400), 8 гигабайтами «оперативки» и видеокартой Nvidia GeForce GTX 1060 (3 гигабайта видеопамяти) или AMD Radeon RX 580 (4 гигабайта).

Релиз Yakuza: Like A Dragon на ПК запланирован на 10 ноября 2020 года. Это восьмая игра в популярной серии SEGA, на платформе PlayStation она вышла 16 января 2020.

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