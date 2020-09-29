Пермь, , 07:44 — REGNUM В Пермском крае власти приняли решение об увеличении числа медицинских учреждений, где будет проводится КТ для диагностики коронавирусной инфекции. Увеличение количества аппаратов КТ для обследования пациентов на COVID-19 позволит решить проблему очередей, сообщает краевой минздрав.

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По данным ведомства, сейчас в регионе отмечен всплеск обращений граждан за неотложной медицинской помощью. Это связано с эпидемическим подъемом заболеваемости ОРВИ, в то время как рост заболеваемости по новой коронавирусной инфекции в крае незначительный.

Значительно выросло (по сравнению с 2019 годом) количество обращений за скорой медпомощью. «Это связано с увеличением обращений граждан по случаям, относящимся к категории неотложных, по которым помощь оказывается врачами поликлиники по месту жительства», — сказали в министерстве.

⠀На сегодняшний день в Перми в случае респираторных симптомов исследования на компьютерном томографе (КТ) доступны в четырех медучреждениях: КМСЧ № 1, Пермской краевой клинической больнице, Пермском краевом клиническом госпитале ветеранов, а также в Городской клинической больнице им. Тверье. Скоро начнет работать оборудование КТ в горбольнице больнице № 6, который находился на ремонте.

Компьютерную томографию при подозрении на COVID-19 также делают в Осе, Кудымкаре, Чайковском, Чернушке, Березниках, Соликамске и Чусовом.

Медики подчеркивают, что не все состояния пациента требуют проведения КТ. Массовое применение КТ для скрининга бессимптомных и легких форм болезни не рекомендуется, поскольку это приводит к очередям в медучреждениях, а также тому, что помощь не получают те, кто действительно в ней нуждается.

Напомним, с конца марта в Пермском крае выявлен 9 671 случая заражения коронавирусом.