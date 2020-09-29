Цзинань, Китай, , 07:44 — REGNUM Три образовательные программы для подростков, сельских жителей и переселенцев получили Конфуцианскую премию ЮНЕСКО в области грамотности в городе Цюфу провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 28 сентября агентство Синьхуа.

В число победителей премии вошли программа «Вдохновенные бизнес-истории» из Ганы, программа грамотности «Учим обучая» из Мексики и йемеская программа обучения грамотности беженцев, оказавшихся в йеменском обществе.

В своем поздравительном сообщении помощник генерального директора по образованию ЮНЕСКО Стефания Джаннини поприветствовала программы за открытие новых горизонтов для не посещающих школу детей, взрослых и жителей села. Она также поблагодарила правительство Китая за поддержку ежегодной премии за последние 15 лет.

Конфуцианская премия грамотности была учреждена в 2005 году для того, чтобы отметить усилия отдельных лиц, правительств и НПО, направленные на распространение грамотности.