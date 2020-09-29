Екатеринбург, , 07:42 — REGNUM Свердловский облсуд 29 сентября начнёт оглашать приговор местному жителю Алексею Александрову, обвиняемому в убийстве двух девушек. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Заседание начнётся в 11:00 по местному времени (9:00 мск). Подсудимому грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, девушки были убиты в конце августа 2018 года на склоне горы Уктус. Подозреваемого задержали спустя более года, только осенью 2019-го. Силовики настаивают на том, что именно он совершил это преступление. Сам он также признал за собой вину. В то же время у представителей защиты есть к следствию вопросы. По их словам, всё обвинение строится именно на показаниях Александрова.

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