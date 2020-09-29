Гонконг, Китай, , 07:35 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг было выявлено всего 5075 подтвержденных случаев опасной инфекции, из которых 105 оказались смертельными. Из больниц выписано 4790 человек.

В САР Макао ситуация не меняется уже несколько месяцев — из 46 заболевших все благополучно выздоровели. На Тайване выявлено 513 случаев, из которых семь оказались смертельными. Из больниц выписано 482 человека.

На материковой части Китая выявлено 85 384 случая опасной инфекции, из которых 4634 оказались смертельными. Из больниц выписано 80 566 человек.