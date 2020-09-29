Пенза, , 08:23 — REGNUM Новыми жертвами коронавируса стали два жителя Пензенской области. Таким образом, по состоянию на 29 сентября с начала пандемии от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 130 пензенцев. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Первый погибший — 81-летний мужчина. Пациент страдал несколькими заболеваниями: хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты коронарных церебральных почечных артерий 4 степени, пневмосклероз, хроническая обструктивная болезнь легких, рак правого лёгкого, состояние после пульмонэктомии. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложненная субтотальной пневмонией единственного лёгкого.

Вторая погибшая — 54-летняя женщина. Пациентка также имела несколько сопутствующих заболеваний, осложнявших лечение: хроническая ишемическая болезнь сердца, атероскротический кардиосклероз, ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа. Причина смерти коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней сливной субтотальной пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 28 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 696 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 89 пензенцев. Всего с момента наблюдения выздоровели 8726 пациентов. 128 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

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