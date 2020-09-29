Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Количество тестов на новый коронавирус, проведенных на территории США, превышает 100 млн, что больше, чем во всех вместе взятых странах ЕС и Латинской Америки, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга.

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Кроме того, глава Белого дома рассказал, что в ближайшие недели в регионы США будут направлены 150 млн экспресс-тестов. По словам Трампа, наибольшая часть из них — 50 млн штук — будет доступна тем, для кого COVID-19 представляет значительную опасность.

Президент также добавил, что представленные им средства проверки показывают результат уже спустя 15 минут и для них не требуется спецоборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Дональд Трамп показал на мероприятии в штате Пенсильвания экспресс-тест на коронавирус американской компании Abbott.

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