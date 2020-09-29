Мехико, , 07:23 — REGNUM В Мексике количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 733 тысячи, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

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В частности, за минувшие сутки в республике выявили 3400 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Теперь общее количество подтвержденных случаев заражения составляет 733 717. Также за 28 сентября на мексиканской территории скончались еще 173 человека от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в Мексике от осложнений COVID-19 умерли 76 603 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября американский университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеваемости COVID-19, заявил, что от коронавирусной инфекции во всем мире скончались более миллиона человек. Наибольшее количество летальных исходов среди заболевших зафиксировано в США, Бразилии и Индии.