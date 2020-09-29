Улан-Удэ, , 06:41 — REGNUM Власти Бурятии не решились на дальнейшее смягчение ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса. Согласно поправкам в указ главы республики, их действие продлено ещё на месяц, до 31 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, в регионе сохраняется запрет на работу кинотеатров, детских развлекательных, игровых зон, аттракционов и ночных клубов. Кроме того, под запретом остаются массовые мероприятия.

Для граждан старше 65 лет и лиц с хроническим заболеваниями продлён режим самоизоляции. Они могут выходить из домов лишь в определённых случаях, например, для похода в магазин, на прогулку, для занятий физкультурой. Также они могут ездить на дачу, но только на своей машине или на такси.

Напомним, ситуация с коронавирусом в республике в последние несколько недель ухудшается. Как сообщало ИА REGNUM, власти региона связали это с началом нового учебного года.

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