Гонконг, Китай, , 06:40 — REGNUM В целях противодействия несанкционированным акциям протеста в Гонконге в день национального праздника — 1 октября — будут мобилизованы около 6 тысяч полицейских, сообщает газета South China Morning Post.

Полиция считает, что основными местами проведения акций в городе могут стать традиционный маршрут шествия протестующих — от парка Виктория к деловому центру, а также площадь Золотой Баухинии, где продут торжества по случаю праздника.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября суд Гонконга признал подростка виновным в участии в избиении двух сотрудников полиции и приговорил его к трем годам и четырем месяцам тюрьмы.

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