Абакан, , 06:25 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 41 человека, сообщили ИА REGNUM 29 сентября в республиканском правительстве.

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Всего в Хакасии на сегодняшний день подтверждено 4339 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3660 человек, в том числе 71 — за последние сутки. Получает лечение 631 человек, в том числе у 33 — тяжёлая степень.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 сентября в регионе было выявлено 4298 носителей SARS-CoV-2. За весь период в Хакасии скончались 48 пациентов с коронавирусом.

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