Горно-Алтайск, , 06:15 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки подтверждено 54 новых случая заражения коонавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число выявленных случаев за всё время эпидемии достигло 3532.

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«Коронавирус подтвердился у 25 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трёх детей; у 14 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у 11 жителей Майминского района, в том числе у трёх детей; у двух жителей Онгудайского района и у двух жителей Усть-Канского района», — отметили в штабе.

Лишь в 23 случаях носители входили в круг контактных лиц с ранее выявленными заражёнными. Остальных обследовали после появления симптомов заболевания.

Тем временем, за сутки выписаны из больниц с выздоровлением 42 пациента, а всего к настоящему времени излечились 2584 человека. Под медицинским наблюдением находится 766 жителей.

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