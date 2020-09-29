Токио, , 06:09 — REGNUM В будущей игре Resident Evil: Village появится новая система крафта (создания вещей). Об этом 29 сентября сообщил портал Game Rant.

Об этом во время презентации, которая прошла в рамках онлайн-выставки Tokyo Game Show 2020, рассказал комик и певец Эйко Кано. Он сообщил, что создатели Resident Evil: Village решили добавить в игровой процесс механику крафта, которая поможет геймерам бороться с противниками.

Кано дал, что в начале игры геймеры получат материалы, при помощи которых можно будет что-то создавать. Он рассказал, что действие той версии Resident Evil: Village, в которую он сыграл, проходила зимой, и у него было очень мало оружия и боеприпасов.

В результате Кано использовал части окружающей среды (в т.ч. мебель) для нападения на зомби, а также для блокирования проходов. Он даже сделал шуточное сравнение Resident Evil: Village с фильмами серии «Один дома».

Ранее компания Capcom выложила в сеть трейлер Resident Evil: Village, в котором она не только показала новые кадрый геймплея (игрового процесса), но и рассказала о создании игры. Ожидается, что её релиз состоится в 2021 году.

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