Москва, , 06:00 — REGNUM Самым богатым жителем России по версии Forbes стал председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин. Об этом 29 сентября сообщает журнал Forbes.

Лисин вышел на первую строчку в списке российских богачей по данным счётчика Forbes Real Time, с состоянием, которое оценивается в $22,7 млрд.

На второе место переместился лидировавший ранее глава и основной владелец компании «Норникель» Владимир Потанин — его состояние после экологической катастрофы под Норильском и в ожидании повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) понизилось до $22,3 млрд.

На третьей позиции — семья сенатора из Дагестана Сулеймана Керимова, владеющая золотодобывающей компанией «Полюс», с состоянием, оцениваемым в $21 млрд. В начале августа она временно выходила в лидеры списка благодаря росту цен на золото и последовавшего за ним роста акций компании.

Напомним, группа НЛМК является крупнейшим в России производителем стальной продукции с производственными активами, которые находятся в России, Европе и США.

Как сообщало ИА REGNUM, опубликован рейтинг по уровню выручки за минувший год 20 наиболее крупных в России медицинских компаний.

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