Пекин, , 05:52 — REGNUM Дисциплинарная инспекция и надзорные органы Китая огласили имена и пристыдили чиновников в рамках шести случаев нарушения правил бережливости перед грядущими праздниками, сообщает 28 сентября агентство Синьхуа.

Дисциплинарная инспекция ЦК Компартии Китая и Национальная надзорная комиссия представили список имен семи чиновников, уличенных в неподобающем поведении, а именно — нецелевом использовании средств на организацию банкетов и поездок, получении подарков и выписывании премий и бонусов.

Отметим, что Компартия Китая выпустила свод правил из восьми пунктов бережливости в конце 2012 года с целью минимизации неподобающих практик, недостойных члена Компартии Китая.

Дисциплинарные органы Кита интенсифицируют борьбу с ненадлежащим поведением в преддверии грядущих праздников — Дня образования КНР и Праздника середины осени, которые стартую 1 октября.