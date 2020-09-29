Шэньчжэнь, Китай, , 05:41 — REGNUM Таможня города Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая раскрыла случай контрабанды бриллиантов на сумму 3 млрд юаней (около $439,4 млн), сообщает 28 сентября агентство Синьхуа.

Всего 60 подозреваемых было схвачено в ряде городов Китая, включая Шэньчжэнь, Хуэйчжоу и Шаньвэй. В общей сложности более 300 алмазов было изъято таможней Шэньчжэня.

Предварительное расследование показало, что местная банда заказывала бриллианты у ряда поставщиков за рубежом с 2015 года, а затем доставляла их в Гонконг. Банда также наняла людей для контрабанды товара между рядом портов Шэньчжэня.

Отметим, что Шэньчжэнь является одним из ключевых китайских центров торговли. Здесь сосредоточено более 80% от общего объема торговли бриллиантами в Китае.