Синин, Китай, , 05:29 — REGNUM Строительство железной дороги, соединяющей два важным города на западе Китая — Чэнду и Синин, началось в столице провинции Цинхай на северо-западе Китая городе Синине, сообщает 28 сентября агентство Синьхуа.

На строительство железой дороги протяженность 836,5 км выделено 81,49 млрд юаней (около $12 млрд) инвестиций. Строительство планируется завершить за семь с половиной лет. Участок протяженностью 334 км будет основан на двух уже существующих участкаж железной дороги.

Поездка между двумя городами через провинцию Ганьсу будет сокращена до примерна 4,5 часа при скорости движения от 200 до 250 км/ч. На пути следования будет 19 остановок.

По завершению строительства, новая железная дорога обеспечит транспортную связанность между провинциями Цинхай, Ганьсу и Сычуань.