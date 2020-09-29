Сеул, , 05:28 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 38 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Сообщается, что среди новых случаев 23 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные являются импортными. Центр отмечает, что это наиболее низкий показатель по выявленным пациентам за день с 11 августа. Тогда в Южной Корее выявили всего 34 зараженных.

Всего с начала пандемии в Республике Корея подтвердили 23 699 случаев заражения коронавирусом нового типа. За минувшие сутки в стране скончался еще один пациент с COVID-19. Общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией в Южной Корее, выросло до 407 человек.