Буэнос-Айрес, , 05:23 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 11 807 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Аргентине достигло 723 123. Уже смогли выздороветь 576 715 пациентов, их уже выписали из медицинских учреждений страны. Еще 16 113 с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, к 29 сентября общее количество выявленных в мире случаев заражения коронавирусом превысило 33 млн. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), жертвами осложнений COVID-19 стали 996 342 человека.