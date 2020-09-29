Пекин, , 05:23 — REGNUM Журналисты из ряда иностранных СМИ присоединись к мероприятию, посвященному предстоящему Празднику Середины осени в Пекине, сообщает 28 сентября агентство Синьхуа.

Вместе с их китайскими коллегами, журналистов со всех стран мира призвали придерживаться объективности при освещении мероприятий, а также бороться с отчуждением и непониманием между людьми из разных стран и регионов мира, работая над укреплением международной дружбы.

Мероприятие было организовано Всекитайской ассоциацией журналистов. В мероприятии приняло участие 120 гостей, включая журналистов, базирующихся в Пекине, а также китайских журналистов, работающих за рубежом. Были также пресс-службы иностранных посольств в Китае.

Праздник Середины осени является одним из самых важных традиционных праздников в Китае. От отмечается на 15-й день восьмого месяца по лунному календарю. В этом году он совпал с празднованием Дня образования КНР, поэтому праздники продлятся с 1 по 8 октября.