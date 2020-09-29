Москва, , 05:24 — REGNUM Во вторник, 29 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +18… +20 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 29 сентября в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +7… +9 °С.

Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +15… +20 °С днём и +4… +9 °С ночью. Без осадков.

В среду, 30 сентября, днём в столице ожидается +18… +20 °С. По области +16… +21 °С. Ночью в регионе ожидается +4… +9 °С. Без осадков.

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