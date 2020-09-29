Москва, , 05:20 — REGNUM Около 25 млн жителей России в этом году уже сделали прививку от гриппа, сообщили 29 сентября в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 24,6 млн человек, что составляет 16,8% от численности населения (РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что текущая неделя характеризуется заболеваемостью ОРВИ, обусловленной исключительно респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими).

Эпидемические пороги по совокупному населению незначительно превышены в 20 регионах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пациенты с заболеванием COVID-19 в России заняли 89% из 129 тысяч коек, развернутых для них в медучреждениях.

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