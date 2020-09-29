Пекин, , 05:16 — REGNUM Министерство образования КНР заявило, что будет фиксировать недобросовестность в отношении студенческих диссертаций в системе социального кредитования, сообщает 28 сентября агентство Синьхуа.

Данные меры призваны повысить качество послевузовского образования. Новый документ, выпущенный министерством, гласит, что власти страны будут проявлять нулевую терпимость по отношению к неправомочному академическому поведению.

Документ также требует ужесточить меры контроля за присуждением ученых степеней. Решение должно гарантировать, что решение о предоставлении аспирантских степеней кандидатам должно зависеть от их успеваемости.

Те, кто будет уличен в неподобающем поведении, должны быть уволены со своих академических программ, говорится в документе.