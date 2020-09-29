Улан-Удэ, , 05:14 — REGNUM В Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период эпидемии достигло 6944, из которых в Улан-Удэ зарегистрированы 4139. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 67 новых случаев.

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Как отмечается, почти в половине случаев носители были обследованы после появления симптомов заболевания. Остальные входили в число контактных лиц, в том числе из домашних очагов.

«Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5598 человек, умер 71 человек. Проходят лечение в стационарах республики 574 больных. На амбулаторном лечении находится 701 пациент», — отметили в штабе.

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