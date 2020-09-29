Пекин, , 05:09 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки не было выявлено ни одного нового локального случая COVID-19, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в стране было выявлено 12 новых «импортных» случаев COVID-19. Один новый случай подозрения на инфекцию был выявлен у прибывшего в страну из-за рубежа. Новых случаев гибели людей от COVID-19 не зафиксировано.

Из больниц страны было выписано 13 пациентов, переболевших опасной инфекцией. Общее число заболевших достигло 85 384 человек с начала эпидемии на материковой части Китая, из которых 4634 человека скончались, из больниц выписано 80 566 человек.