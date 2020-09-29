Нью-Йорк, США, , 05:11 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал человечество к сотрудничеству и учёбе на своих ошибках. Об этом он заявил 28 сентября, в видеообращении по поводу миллиона жертв пандемии коронавируса.

«Мир достиг ужасающей вехи: пандемия COVID-19 унесла жизни миллиона людей. Это ошеломляющая цифра». Антониу Гутерриш

По его словам, это жизни каждого отдельного человека, «это чьи-то матери, отцы, братья, сёстры, друзья и коллеги». И особой жестокостью пандемии является невозможность для семей побыть с умирающими родственниками.

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Гутерриш заявил, что для преодоления этого испытания прежде всего необходимо «учиться на своих ошибках».

«Важно ответственное лидерство. Важна наука. Важно сотрудничество. Дезинформация же убивает», — подчеркнул Генсек ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 в мире превысило один миллион.

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