Пекин, , 05:02 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сутки было выписано 13 человек, переболевших COVID-19, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 184 пациента продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны. Всего 80 566 пациентов было выписано из больниц страны за все время эпидемии.

За все время эпидемии в Китае было выявлено 85 384 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из которых 4634 человека скончались. В Китае за прошедшие сутки было выявлено 12 новых «импортных» случаев COVID-19.