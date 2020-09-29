Вашингтон, , 04:56 — REGNUM Компания Respawn Entertainment уже начала работать над проектом третьей части игры Titanfall. Об этом 28 сентября сообщил портал Dexerto со ссылкой на инсайдеров.

Издание обратило внимание на заявление стримера TheNeon_Beast, который сказал, что он «почти уверен», что «Titanfall 3 — настоящая игра». Пользователь добавил: другие люди, которые утверждают, что разработка игры действительно ведётся, получили информацию из разных источников. Стоит отметить, что пока студия Respawn официально ничего не сказала о том, собирается ли она выпускать третью часть.

В июне 2020 года стало известно, что Titanfall 2 заняла в рейтинге Steam одну из верхних позиций. При этом игра обошла по популярности другие проекты Electronic Arts, например, такие как Battlefield 5 и Star Wars Battlefront 2.

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