Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Популярный стример Rudeism во время одной из онлайн-трансляций показал, как он играет в The Legend of Zelda: Ocarina of Time при помощи окарины (духовой музыкальный инструмент). Видео было опубликовано 29 сентября на портале Screen Rant.

Он модифицировал игру так, что она стала реагировать на определённые ноты. Зрители могут видеть в ролике, как к помощью такого своеобразного «контролера» Rudeism успешно сражается с одним из противников.

https://twitter.com/rudeism/status/1310117662110883840

Игра The Legend of Zelda: Ocarina of Time вышла 21 ноября 1998 года на консоли Nintendo 64. Ранее она была названа в СМИ лучшей видеоигрой в истории индустрии. Она также занимает первое место в рейтинге известного портала Metacritic, имея оценку 99%.

Читайте ранее в этом сюжете: Главная героиня игры Gris станет одним из персонажей Fall Guys