Шанхай, Китай, , 04:43 — REGNUM В Шанхае за прошедшие сутки выявлено пять новых «импортных» случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения Шанхая, все «импортные» заболевшие являются гражданами Китая. Один прибыл из Великобритании, двое — из Филиппин и еще двое — из Японии. Всего 100 человек, находившиеся в тесном контакте с заболевшими, были помещены на карантин.

Общее число «импортных» случаев в Шанхае с начала эпидемии достигло 655 человек, из них 604 пациентов были выписаны, еще 51 продолжил получать медицинскую помощь в больницах города.