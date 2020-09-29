Пекин, , 04:33 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 12 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, пять новых случаев пришлись на Шанхай, еще по три — а провинции Сычуань и Шэньси, последний случай пришелся на провинцию Фуцзянь.

Всего в Китае за все время эпидемии было выявлено 2835 случаев опасной инфекции, из них 2651 человек был выписан из больниц по выздоровлении. Еще 184 человека остаются госпитализированными, двое находятся в тяжелом состоянии.

Смертей среди «импортных» пациентов нет. К «импортным» причисляются все случаи заболевания COVID-19, которые были выявлены у прибывших в страну из-за рубежа вне зависимости от гражданства заболевших.