Богота, , 04:16 — REGNUM В Колумбии продлеваются до конца октября карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент страны Иван Дуке в ходе обращения к нации.

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«Правила, по которым мы жили в сентябре, будут действовать и весь октябрь», — заявил он.

Дуке добавил, что жителям Колумбии необходимо избегать массовых собраний, чтобы не создавать риск распространения инфекции. При этом строгие карантинные меры вступили в силу в стране с марта, но спустя пять месяцев были заменены на так называемые «выборочные». В частности, свою работу уже возобновили рестораны, возобновились и международные авиаперелеты.

К 29 сентября в Колумбии подтверждено 818 203 случая заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончался 25 641 человек.