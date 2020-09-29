Пекин, , 03:50 — REGNUM Всего 39 случаев коррупции, связанных с бандами, а также «крышеванием» банд было раскрыто в Китае, сообщает 28 сентября агентство Синьхуа.

Как сообщили в национальной канцелярии по борьбе с организованной преступностью, в вышеперечисленные дела было вовлечено 128 млрд юаней (около $18,75 млрд), включая 3869 подозреваемых было арестовано.

Эти 39 раскрытых дел входят в число 111 крупных дел об организованной преступности, учтенных канцелярией, а остальные все еще находятся на стадии расследования или судебного разбирательства, говорится в сообщении управления.