Пекин, , 03:39 — REGNUM Китай помог 2,55 млн женщинам-инвалидам побороть бедность к концу 2019 года, сообщает 28 сентября агентство Синьхуа.

Как было заявлено на симпозиуме Китайской федерации инвалидов, на коней 2019 года более 10,5 млн женщин-инвалидов насчитывалось в Китае, которые получали пособия по здоровью, сообщил вице-председатель федерации Лью Шимин.

Из 5,0 млн женщин-инвалидов трудового возраста в стране, около 1,95 млн получают прошли профессиональное обучение, еще 2,43 млн получили работу, сообщил Лью.

Двадцать представителей группы из различных сфер общества были приглашены на мероприятие, чтобы поделиться личными историями из жизни и работы в рамках симпозиума.