Анадырь, , 03:29 — REGNUM На Чукотке часть противоэпидемических мер, введённых из-за эпидемии коронавируса, продлена до 12 октября указам губернатора региона Романа Копина. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

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«В округе по-прежнему остаётся приостановленной деятельность ночных клубов, развлекательных центров и досуговых заведений», — говорится в сообщении.

Для жителей сохраняется необходимость соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование в общественных местах, при посещении медицинских, государственных организаций, магазинов и аэропортов. Обязательным ношение масок остаётся и при поездках в такси и общественном транспорте.

«Также сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Продолжается тестирование транзитных пассажиров в аэропортах Анадыря, Певека и Билибино», — отмечает пресс-служба правительства.

В настоящее время в Чукотском автономном округе зафиксировано 192 случая заражения новым коронавирусом с начала эпидемии, 180 заразившихся выздоровели, двое умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке с 5 по 11 сентября было зарегистрировано 287 случаев ОРВИ, что превышает пороговые уровни на 47%. Основная масса заболевших — взрослые, но есть и дети.

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