Тунис, , 03:20 — REGNUM В Тунисе ввели новые карантинные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба тунисского минздрава.

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В частности, новые ограничения затронут количество мест для посетителей в кафе и ресторанах. Также введено ограничение на число гостей на свадебных церемониях. В населенных пунктах Туниса начал действовать обязательный масочный режим.

При этом тунисские власти заявили, что рост числа случаев COVID-19 в стране превзошел все прогнозы. Бурный рост заболеваемости власти Туниса связывают с недобросовестным исполнением санитарных требований гражданами страны.

К 29 сентября в Тунисе подтвердили 16 114 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 214 человек.